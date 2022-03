La Sampdoria vuole voltare subito pagina dopo il brutto ko contro l'Atalanta, i blucerchiati sono già proiettati alla sfida con l'Udinese. Sospiro di sollievo per Giampaolo, che nell'intervallo di ieri aveva sostituito Sensi e Quagliarella per precauzione. Nella mattinata di oggi i due giocatori si sono allenati regolarmente insieme a chi ha giocato meno a Bergamo, e sono così a disposizione per la prossima partita.