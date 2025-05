Getty Images

Fantacalcio, spunta un'ammonizione: l'ultima giornata va ricalcolata!

37 minuti fa

Con l'ultima giornata di campionato in Serie A si è chiusa anche la stagione 2024/2025 del fantacalcio. Ogni lega privata ha eletto il suo campione, ma il verdetto e i risultati dell'ultimo turno rischiano di dover essere modificati.



Infatti questa mattina è spuntato un cartellino giallo con conseguente malus di 0,5 punti. Il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone è stato ammonito nella trasferta vinta 1-0 sul campo della Lazio con conseguente salvezza dei pugliesi e la mancata qualificazione alle coppe europee per la Lazio.



Così chi aveva già calcolato in anticipo l'ultima giornata di fanta-campionato deve annullare e ricalcolare il tutto. In questo modo il sistema aggiungerà automaticamente il cartellino giallo a Falcone.