Toni Sanabria, centravanti del Torino, parla del gol che ha portato in vantaggio i granata contro il Cagliari: “C'è stato un rimpallo, io ho toccato il pallone poi non so cosa è successo. L’importante è che la palla sia finita in rete. Cosa dobbiamo fare nel secondo tempo? Dobbiamo essere più precisi e fare meno errori”. La Lega ha assegnato autogol a Carboni.