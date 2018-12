, il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA. Il principio è semplice:. Ovviamente, però, non tutti i trasferimenti azzeccati hanno lo stesso valore, perché ce ne sono alcuni più probabili e altri meno. Perciò, abbiamo assegnato a ogni trasferimento un valore, una quota, un coefficiente: più è alto, più il trasferimento è improbabile e più punti conquistate se questo affare va in porto. Non solo: il coefficiente varia in base alle notizie di mercato che arrivano e che, ovviamente, potete seguire su Calciomercato.com.- Ecco i primi 50 calciatori in gioco: Allan (Napoli), Andersen (Sampdoria), Balotelli (Nizza), Banega (Siviglia), Barella (Cagliari), Batshuayi (Valencia), Bertolacci (Milan), Borini (Milan), Caceres (Lazio), Cahill (Chelsea), Caio (San Paolo), Calhanoglu (Milan), Darmian (Manchester United), de Jong (Ajax), de Ligt (Ajax), Duncan (Sassuolo), Fabregas (Chelsea), Gabbiadini (Southampton), Gabigol (Inter), Herrera (Porto), Higuain (Milan), Isco (Real Madrid), Jandrei (Chapecoense), Kean (Juventus), Kouamé (Genoa), Kownacki (Sampdoria), Lazzari (Spal), Mancini (Atalanta), Milinkovic-Savic (Lazio), Miranda (Inter), Modric (Real Madrid), Morata (Chelsea), Muriel (Siviglia), Nainggolan (Inter), Nandez (Boca Juniors), Palacios (River Plate), Pato (Cina), Piatek (Genoa), Pogba (Manchester United), Rabiot (Paris Saint-Germain), Ramsey (Arsenal), Sansone (Villarreal), Schick (Roma), Sensi (Sassuolo), Soriano (Torino), Spinazzola (Juventus), Sturaro (Sporting Lisbona), Todibo (Tolosa), Tonali (Brescia), Viviano (Sporting Lisbona).. E non finisce qui, infatti ci saranno anche dellee quindi: la prima dalle ore 00:00 di lunedì 31 dicembre alle ore 13:00 di domenica 6 gennaio; la seconda dalle ore 00:00 di lunedì 7 gennaio alle ore 13:00 di domenica 13 gennaio; la terza dalle ore 00:00 di lunedì 14 gennaio alle ore 13:00 di domenica 20 gennaio; la quarta dalle ore 00:00 di lunedì 21 gennaio alle ore 13:00 di domenica 27 gennaio; la quinta dalle ore 00:00 di lunedì 28 gennaio alle 24:00 di giovedì 31 gennaio.- In palio ci sonoI punti vengono assegnati quando il trasferimento del calciatore in questione viene ufficializzato dal club che lo ingaggia o da quello che lo cede.perché la certezza che non si trasferiscano in un altro club ci sarà solo alla chiusura del mercato invernale (31 gennaio).*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legalè un gioco nuovo e appassionante, che vi farà vivere da vicino, anzi da dentro, tutte le trattative e tutto il calciomercato. Raccogliete la sfida: non costa niente, può regalarvi dei premi e, soprattutto, vi farà divertire da pazzi.