, il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA. Il principio è semplice:. Ovviamente, però, non tutti i trasferimenti azzeccati hanno lo stesso valore, perché ce ne sono alcuni più probabili e altri meno. Perciò, abbiamo assegnato a ogni trasferimento un valore, una quota, un coefficiente: più è alto, più il trasferimento è improbabile e più punti conquistate se questo affare va in porto. Non solo: il coefficiente varia in base alle notizie di mercato che arrivano e che, ovviamente, potete seguire su Calciomercato.com.- Ecco i primi 50 calciatori in gioco: Acerbi,Asamoah,Buffon,Cancelo,de Vrij,Lautaro Martinez,Meret,Nainggolan,Pastore,Politano,Reina,Cristiano Ronaldo, Fabian Ruiz,Strinic,Torreira,Poi si sono aggiunti Barreca (Torino),(Milan),(Ajax),(Roma),(Lazio),(Inter),(Juventus),(PSG),(Juventus) e(Atletico Madrid).- Già ufficiali i passaggi dialla Juventus,alla Roma,all'Inter,al Milan,al Napoli,al PSG.Ai quali si sono poi aggiuntial Monaco,all'Arsenal,alla Juventus ealla Lazio.- Al momento sul podio ci sono quelli che hanno creduto subito a. Alberto Spinelli ha preso pure Buffon al PSG (1), Meret al Napoli (1) e Acerbi alla Lazio (3) totalizzando 30 punti. Due in più di Fra'n'cesco che, oltre a CR7, ha indovinato anche Torreira all'Arsenal (1), Asamoah (1) e de Vrij (1) all'Inter. A oggi Aldo Zolfanelli è terzo con 27 punti grazie a CR7, Meret e Torreira.- Per giocare c'è tempo fino alle ore 13 di domenica. Poi, dopo qualche ora di pausa tecnica, dalla mezzanotte tra domenica e lunedì si potrà rigiocare una nuova schedina con anche questi 10 calciatori:(Juventus),(Cagliari),(Roma),(Atalanta),(Tottenham),(Milan),(Real Madrid),(Juventus),(Inter) e(Chelsea).. E non finisce qui, infatti ci saranno anche dellee quindi: la prima dalle ore 00:00 di lunedì 25 giugno alle ore 13:00 di domenica 8 luglio; la seconda dalle ore 00:00 di lunedì 9 luglio alle ore 13:00 di domenica 15 luglio; la terza dalle ore 00:00 di lunedì 16 luglio alle ore 13:00 di domenica 22 luglio; la quarta dalle ore 00:00 di lunedì 23 luglio alle ore 13:00 di domenica 29 luglio 2018; la quinta dalle ore 00:00 di lunedì 30 luglio alle 13:00 di domenica 5 agosto; la sesta dalle ore 00:00 di lunedì 6 agosto alle 13:00 di domenica 12 agosto; la settima dalle ore 00:00 di lunedì 13 agosto alle 20:00 di venerdì 17 agosto.- In palio ci sonoI punti vengono assegnati quando il trasferimento del calciatore in questione viene ufficializzato dal club che lo ingaggia o da quello che lo cede.perché la certezza che non si trasferiscano in un altro club ci sarà solo alla chiusura del mercato estivo (17 agosto).*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legalè un gioco nuovo e appassionante, che vi farà vivere da vicino, anzi da dentro, tutte le trattative e tutto il calciomercato. Raccogliete la sfida: non costa niente, può regalarvi dei premi e, soprattutto, vi farà divertire da pazzi.