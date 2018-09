A quasi un mese dalla chiusura del mercato italiano, è arrivata l'ora di premiare i vincitori del gioco dell'estate (il FANTACALCIOMERCATO), che saranno contattati via mail in questi giorni.



IL PODIO - Al primo posto della classifica generale c'è brigate rossonere con 70 punti grazie a Higuain al Milan (30), Vrsaljko all'Inter (15), Zaza al Torino (15), Immobile alla Lazio (5) e Donnarumma al Milan (5). Completano il podio con 65 punti Fabiotrv (secondo perché ha giocato prima) e CMinneci terzo. I primi 3 della classifica generale si aggiudicano dei Buono Regalo Amazon.it * dal valore di 500 €, 250 € e 150 € rispettivamente.



I MAGNIFICI 7 - Questi invece i vincitori delle 7 classifiche settimanali, che si aggiudicano un Buono Regalo Amazon.it * dal valore di 100 €: Miky_Ax, Riccardo Pingitore, scarface22, Nicolò Centofanti, Matt16, emanuel7777777 ed herez2. Che ha centrato l'en-plein indovinandone 10 su 10 con 55 punti: Balotelli al Nizza (5), Bertolacci al Milan (5), Candreva all'Inter (5), Destro al Bologna (5), Kean alla Juventus (5), Perotti alla Roma (5), Milinkovic-Savic alla Lazio (5), Rafinha al Barcellona (5), Bacca al Villarreal (5) e Saponara alla Sampdoria (10). La redazione di Calciomercato.com si congratula con i 10 vincitori e con tutti gli altri partecipanti, che hanno giocato in totale quasi 20mila schedine e vi dà appuntamento al prossimo mercato invernale 2019.



*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal