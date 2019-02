Ottomila volte grazie! Come le schedine giocate in questa edizione invernale del FANTACALCIOMERCATO. Chiusa la campagna trasferimenti, è finito anche il nostro bellissimo e divertentissimo gioco. Ora è il momento di annunciare i nomi di tutti i vincitori, che saranno contattati via mail per ricevere i premi in palio.



CLASSIFICA GENARALE - Gian Luca Succi trionfa con una schedina compilata il 10 gennaio da ben 70 punti, frutto del valzer di attaccanti: Higuain al Chelsea (20), Piatek al Milan (20), Morata all'Atletico Madrid (10) e Kownacki al Fortuna Dusseldorf (5). Oltre alle permanenze di Calhanoglu al Milan (5), Duncan (5) e Sensi (5) al Sassuolo. Si aggiudica così un Buono Regalo Amazon.it* dal valore di 500 €.



Sedondo posto e Buono Regalo Amazon.it* dal valore di 250 € per y.djorkaeff6, che cinque giorni più tardi del vincitore ha fatto l'en plein con 62 punti indovinandone 10 su 10: Pjaca alla Fiorentina (4), Kean alla Juventus (4), Diawara al Napoli (4), Higuain al Chelsea (10), Piatek al Milan (10), Romero al Genoa (5), Rog al Siviglia (10), Godin all'Atletico Madrid (5), De Paul all'Udinese (5) e Barella al Cagliari (5).



Terzo gradino del podio e Buono Regalo Amazon.it* dal valore di 250 € a MC217, che un giorno prima del vincitore ha giocato una schedina da 61 punti: Birsa al Cagliari (1), Kucka al Parma (3), Sturaro al Genoa (1), Morata all'Atletico Madrid (10), Higuain al Chelsea (20), Fabregas al Monaco (1), Piatek al Milan (20) e Gabbiadini alla Sampdoria (5). CLASSIFICHE PARZIALI - Il vincitore della quinta e ultima settimana è sjenar, che il 28 gennaio ha battuto sul tempo altri 6 partecipanti autori di 39 punti, frutto di un solo trasferimento (Kownacki al Fortuna Dusseldorf dato a 5) e di 8 permanenze: Cahill al Chelsea (5), Carrasco in Cina (5), Coric alla Roma (5), De Paul all'Udinese (5), Deulofeu al Watford (5), Zappacosta al Chelsea (Chelsea), Ramsey all'Arsenal (3) e Stepinski al Chievo (3). A lui va un Buono Regalo Amazon.it* dal valore di 100 €.

Stesso premio per i vincitori delle altre quattro classifiche parziali già comunicati nelle scorse settimane: marketexpert83, Alexsold94, caravan4 e Salvatore.



A tutti i vincitori i complimenti dalla redazione di Calciomercato.com, che vi ridà appuntamento alla prossima estate per una nuova edizione del gioco FANTACALCIOMERCATO!



*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal