In palio ci sono dei Buono Regalo Amazon.it *: dal valore di 100 € per i potenziali vincitori delle ultime 3 classifiche settimanali; di 500 € per il primo classificato, di 250 € per il secondo classificato e di 150 € per il terzo classificato nella- Attualmente in testa alla classifica generale c'ècon 36 punti (Cristiano Ronaldo alla Juventus 2, Acerbi alla Lazio 2, Alisson al Liverpool 15, Torreira all'Arsenal 1, Mandragora all'Udinese 1, Vrsaljko all'Inter 15).Un punto in meno e secondo posto pera quota 35 (Vrsaljko all'Inter 15, Cristiano Ronaldo alla Juventus 2, Torreira all'Arsenal 1, Acerbi alla Lazio 2, Alisson al Liverpool 15).In terza posizione c'ècon 33 punti: Acerbi alla Lazio 2, Alisson al Liverpool 15, Barreca al Monaco 1, Vrsaljko all'Inter 15).I punti vengono assegnati quando il trasferimento del calciatore in questione viene ufficializzato dal club che lo ingaggia o da quello che lo cede. Chi gioca sulla permanenza dei calciatori nelle squadre di cui già fanno parte (es.), potrà fare punti con loro solo nell'ultima classifica parziale e in quella finale perché la certezza che non si trasferiscano in un altro club ci sarà solo alla chiusura del mercato estivo (17 agosto).Ecco i calciatori ancora in gioco:- Da lunedì 30 luglio è possibile compilare una nuova schedina con anche questi nuovi calciatori:(Milan),(Benevento),(Juventus),(PSG),(Juventus),(Manchester United),(Siviglia),(West Ham).*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal