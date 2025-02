FantaSanremo, la Top 5 dopo la prima serata

Un occhio puntato su Sanremo e l’altro al, che quest’anno ha raggiunto numeri pazzeschi:, c’è chi gioca con gli amici e chi ha creato la propria squadra per sfidare tutti. Archiviata la prima serata del Festival, vediamo qual è la top 5 del FantaSanremo, chi sono gli artisti che hanno portato più punti alla loro squadra.- Lucio Corsi si prende le copertine e guarda tutti dall’alto verso il basso:sul palco dell’Ariston. Dietro di lui un altro debuttante, Brunori Sas, a 5 punti di distacco. Sul podio anche il genoano Bresh, che qui gioca quasi in casa. Quarto posto per Rkomi e al quinto c’è un pari merito tra due cantanti: Olly e i Modà si dividono la posizione.

Lucio Corsi 90 pt.Brunori Sas 85 pt.Bresh 75 pt.Rkomi 65 pt.Olly 60 pt.Modà 60 pt.