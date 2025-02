FantaSanremo, la Top 5 dopo la quarta serata: rivoluzione in classifica

Rivoluzione. La serata delle cover e dei duetti ha ribaltato la classifica del FantaSanremo. Il podio è completamente nuovo, nella Top 5 resiste solo Lucio Corsi tra i cantanti che erano nelle prime cinque posizioni fino a stamattina. Nella puntata di ieri, tutti i 29 cantanti erano accompagnati da un partner scelto da loro, col quale hanno cantato un brano italiano o internazionale. Anche la spalla del cantante in gara porta bonus e malus al FantaSanremo, i suoi punti sono stati sommati e/o sottratti a quelli del cantante di riferimento.- Al primo posto dopo la quarta serata c’ècon 300 punti totalizzati, dietro di leicon appena 30 punti in meno e a sorpresa sul podio sale anche, che ha accumulato punti soprattutto scendendo in platea per salutare il fratello Gianni ed è salita così a 255 totali. Fuori dal podio icon 240 punti e, che resiste in Top 5 a 235 punti.

