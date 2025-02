FantaSanremo, la Top 5 dopo la terza serata

La terza puntata del Festival di Sanremo 2025 ha pareggiato il numero di volte in cui gli artisti sono saliti sul palco: ieri si sono esibiti i 14 artisti che avevano riposato nella serata precedente, così ora hanno cantato tutti due volte per uno.. Vediamo, quindi, chi sono i cantanti che stanno portando più bonus alle loro squadre.- L’artista migliore dopo le prime tre serate è, che dal primo giorno sta dando vita a un testa a testa consecondo a -15: 180 punti per la cantante pugliese, 165 per l’altro. Sul podio ci sono anche, che dall’inizio del Festival hanno totalizzato 160 punti per uno. Dietro di loro,a 150.

Serena Brancale 180 punti (Foto Agi per ufficio stampa Rai)Lucio Corsi 165 puntiOlly 160 puntiMarcella Bella 160 puntiBrunori Sas 150 punti