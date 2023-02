Ultimo in classifica e primo al FantaSanremo, Shetu fa sorridere i fantallenatori che hanno puntato su di lui. Il cantante ha totalizzato 235 punti nelle prime tre serate, salendo al primo posto nella classifica del fantasy game legato al Festival.







Dietro di lui Paola e Chiara a 206 punti e Will, che sale sul podio grazie soprattutto al bagno in notturna (+ 50 punti).

Ma il vero protagonista della terza serata è stato Gianluca Grignani con 140 punti di bonus e 50 di malus per aver interrotto l'esibizione.