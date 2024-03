Fantasfighe, giornata 29: Castellanos dalla panchina, Juan Jesus a San Siro, disastro Vlahovic

Enrico Turcato

Il fantacalcio regala sempre sorprese inaspettate. Può capitare di ritrovarsi contro il bonus di un difensore che non gioca mai o la doppietta di un attaccante che fino a qui non aveva ancora segnato. O al contrario lasciare in panchina il gol o l'assist di un giocatore che non contribuiva quasi mai in positivo e che proprio in questo turno ha deciso di sorprendere. Ogni giornata di Serie A raccogliamo cinque "fantasfighe" incredibili, quelle che possono capitare a ognuno di noi.



LA FIRMA DEL TATY - Probabilmente è il grande protagonista fantacalcistico di questo turno di campionato. Ma quanti di voi lo avevano schierato titolare? Chi invece ha goduto della doppietta rifilata al Frosinone entrando a gara in corsa? A chi è salito dalla panchina per un S.V. di qualcuno? Il Taty Castellanos scala le gerarchie nella Lazio e ora con Tudor potrebbe anche trovare più spazio.



LIROLA, JUAN JESUS E CHUKWUEZE - Firme inedite e inaspettate. Tutti e tre al primo gol in questo campionato. Pol Lirola contro la Lazio, Juan Jesus addirittura al Meazza contro l'Inter, Chukwueze entrando dalla panchina al Bentegodi. Bonus inattesi, che hanno provocato imprecazioni a chi li aveva contro o a chi non li ha schierati, mentre ha fatto disperare chi se li è trovati di fronte. Il fantacalcio dà, il fantacalcio toglie.



DISASTRO VLAHOVIC - 3,5 di voto. Cioè un 4,5 meno un punto per l'espulsione. Dusan Vlahovic non solo non è entrato nel tabellino dei marcatori contro il Genoa, ma con quelle vistose proteste nel finale si è meritato l'espulsione. Votaccio in pagella, malus, squalifica. Peggio di così non poteva andare.



FABBIAN ENTRA E SEGNA - Tralasciando i gol di Cheddira e Maldini, che ormai non sono novità, c'è un altro episodio che merita attenzione. E riguarda un altro giocatore abituato a portare bonus, ma che a Empoli è entrato in campo al minuto 79. Giovanni Fabbian si avviava verso un normale S.V., ma nel recupero il suo destro ha battuto Caprile, regalando tre punti al Bologna e una gioia smodata ai fantallenatori che lo avevano schierato nonostante l'esclusione iniziale.



