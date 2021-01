'Fantastica Routine' di UNHCR: un sms per aiutare i bambini rifugiati nel Sahel a tornare scuola pic.twitter.com/bh6uzsTckv — calciomercato.com (@cmdotcom) January 27, 2021

In occasione dei quarti di finale di Coppa Italia (26, 27 e 28 gennaio) e della 20ma giornata di Serie A Tim (29, 30 e 31 gennaio), in collaborazione con la Lega Serie A, verrà promossa la Campagna “Fantastica Routine” di UNHCR – Agenzia ONU per i rifugiati, per raccogliere fondi da destinare all’istruzione dei bambini rifugiati. Il COVID-19 ha cambiato la nostra vita. Abbiamo perso molte delle nostre sicurezze e anche le cose più banali hanno assunto sembianze diverse. Oggi ci rendiamo conto di quanto fosse “fantastica” la routine di un tempo e vorremmo solo tornare alla normalità. Anche per i bambini rifugiati, la scuola era una routine prima di essere costretti a fuggire dalle violenze. Forse adesso possiamo capire più facilmente che senza istruzione nessun bambino può avere un futuro. Con questo messaggio,Nel Sahel centrale, tra Burkina Faso, Mali e Niger, sono presenti circa 3,5 milioni fra sfollati interni e rifugiati. L’ondata di violenza da parte dei gruppi armati estremisti, unita al COVID-19, ha determinato la chiusura e la distruzione di 4000 edifici scolastici. 6 milioni di persone, tra cui moltissimi bambini, vivono in condizioni di povertà estrema e di insicurezza costante. Testimonial dell’iniziativa sono ancora una volta 3 grandi del calcio italiano: Demetrio albertini, Giuseppe Bergomi e Alessandro Costacurta, oltre alla schiacciatrice dell'Imoco Volley e dell'Italia Miriam Sylla Per la prima volta a sostegno di UNHCR si unisce anche l’azzurro del PSG Alessandro Florenzi.Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.