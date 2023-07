Presto potrebbe decollare il mercato dei terzini per il Napoli. Un mercato che vede coinvolti Davide Faraoni e Alessandro Zanoli. L'esterno del Verona piace come vice Di Lorenzo, però prima ci sarà bisogno della partenza (in prestito) proprio di Zanoli per non sovraffollare il ruolo. C'è l'accordo con gli scaligeri per l'arrivo di Faraoni e l'agente dello stesso sarà nelle prossime ore a Dimaro per parlare di lui e degli altri assistiti (come Di Lorenzo, Marchisano, Vergara e Gaetano). Così come il Genoa attende risposte per avere in prestito il terzino classe 2000. Dunque, cosa manca? C'è Rudi Garcia che vuole prima osservare Zanoli per bene, da vicino, in questo primo ritiro di Dimaro, testarlo nelle due amichevoli prima di lasciarlo partire.