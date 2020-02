Un bel Verona solido e quadrato è riuscito per oltre 65 minuti a mettere in difficoltà un Milan contratto e senza Zlatan Ibrahimovic. L'assenza dell'attaccante svedese pesa sulla squadra di Stefano Pioli che va sotto 1-0 con Faraoni che brucia Theo Hernandez, recupera con la punizione deviata di Calhanoglu, ma non riesce a sfruttare l'ingenuità di Amrabat che nella ripresa lascia gli ospiti in 10 e nel finale il palo di Castillejo che vibra ancora.