Per la prossima stagione il Torino potrebbe rinforzarsi sulle fasce con Mohamed Fares e Gabriel Strefezza. Il direttore tecnico Davide Vagnati vorrebbe i due esterni della Spal e per questo ha già iniziato a muoversi con i primi sondaggi.



Fares a fine stagione è destinato a lasciare il club di Ferrara, per quanto riguarda Strefezza molto dipenderà invece dalla categoria nella quale la Spal giocherà nella prossima stagione: in caso di retrocessione in serie B sarà più probabile un suo addio al club biancazzurro.