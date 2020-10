Mohamed Fares si presenta in conferenza stampa come nuovo acquisto della Lazio: "E' stata una gioia arrivare in questa grande squadra. Mi ha colpito tutto: l'interesse, i compagni e la società. Fisicamente mi sento bene, sto recuperando dopo l'infortunio".



"Lazzari? L'ho sentito prima di scegliere la Lazio. Mi sono sempre trovato benissimo con lui. Sicuramente ci vuole del tempo per ambientarsi con tutti, ma ce la faro'".