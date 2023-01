Non solo Montella e Pirlo. In Turchia c'è un allenatore italiano che nell'ultima giornata di campionato - 17° turno - ha fatto cinque gol ai campioni del Trazonspor. In casa l'Alanyaspor di Francesco Farioli ha un rendimento quasi perfetto: 5 vittorie e 3 pareggi in 9 partite, 19 gol fatti e 9 subiti. Ottavo posto in campionato con 24 punti.



Classe '89, dopo essere stato collaboratore di De Zerbi Farioli ha iniziato la carriera da allenatore in Turchia: prima nove mesi al Karagümrük, poi all'Alanyaspor che allena da dicembre 2021. Allenatore moderno che punta sul possesso palla e controllo del gioco, contro il Trabzonspor l'ha vinta giocando 'alla Mourinho' con elasticità e duttilità tattica. Farioli show in Turchia, il suo Alanyaspor vince e vola a -10 dal terzo posto. Nella prossima giornata - 22 gennaio - c'è il Karagumruk oggi allenato da Pirlo, per un derby tutto italiano.