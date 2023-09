Vincere contro il Paris Saint-Germain non è mai facile. Farlo al Parco dei Principi, poi, ancora meno. Eppure, in Ligue 1, qualcuno l'ha fatto nell'ultima giornata. È il Nizza di Francesco Farioli, l'enfant prodige della panchina che dopo aver allenato in Turchia è sbarcato in Francia e nel weekend è stato protagonista del 3-2 contro la squadra di Luis Enrique. Una scelta, quella di allenare il Nizza, che è arrivata dopo mesi in cui Farioli era stato vicino anche ad altre panchine: dall'Italia alla Premier League...