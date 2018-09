Tolleranza zero verso chi non rispetterà l'obbligo di indossare la fascia da capitano della Serie A, quella con scritta e bande blu su sfondo bianco. Stop alle fasce personalizzate indossate nelle prime giornate ad esempio da De Rossi, Gomez e Pezzella, dalla prossima giornata il Giudice Sportivo annuncia sanzioni per i trasgressori al regolamento. Nel comunicato si legge: "facendo seguito a quanto comunicato con CU n. 24 del 28 agosto 2018, in relazione al nuovo Regolamento delle divise da giuoco della Lega Serie A pubblicato il 25 agosto 2018 (CU n. 23), comunica che, essendosi verificate disomogeneità informative, le eventuali determinazioni conseguenti alla violazione delle sopra riportate prescrizioni verranno assunte dallo scrivente Organo, ai sensi del CGS, a partire dal prossimo turno del Campionato di Serie A Tim".