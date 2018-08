Non tutte le novità sono accolte nel migliore dei modi, anzi, alcune diventano un pomo di discordia capace di scatenare una vera e propria 'guerra': per il calcio italiano,Da questa stagione infatti, la Lega ha deciso di varare un nuovo regolamento a riguardo, adeguandosi alla Premier League:, con la scritta 'CAPITANO' in blu su sfondo bianco, due bordi blu e il nuovo logo della Serie A. Una novità già vista in questo primo turno di campionato, ma non dappertutto: c'è chi ha deciso di ribellarsi alla decisione della Lega.Si tratta diche, nonostante la lettera ricevuta per la notifica del nuovo regolamento, ha deciso di andare avanti comunque per la sua strada:. Una provocazione, un atto di sfida che, ma il capitano della Roma non è l'unico. Pochi giorni fa infatti era stato, leader dell'e protagonista con le sue fasce stravaganti, a criticare la decisione della lega unica: "Nel calcio di oggi, i giocatori contano sempre di meno" l'amaro commento del Papu su Instagram, un commento condiviso da tantissimi tifosi e anche da diversi colleghi. C'è ancora una resistenza che rivendica la propria individualità:@Albri_Fede90