Caffè, colazioni al bar, qualcuno che si concede un pranzo o una cena nei ristoranti vuoti. La Fase 2 è iniziata, ma per chi si è recato nelle caffetterie per una brioche e un cappuccino avrà subito notato che i prezzi si sono alzati. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, il caffè, a Milano, è passato da 0,90 a 1 euro, il cappuccio da 1,30 euro a 1,40. Questa è la media, se si va in centro, invece, si sfiorano i 2 euro. Casi isolati ma che possono allarmare i consumatori. Questo il messaggio del Codacons, con el parole di Carlo Rienzi: “Speriamo si tratti di situazioni isolate e che gli esercenti di Milano non decidano in massa di ritoccare i listini per rifarsi dei minori guadagni e dei costi di sanificazioni dei locali”. Oltre che a Milano, anche a Vicenza e Roma i prezzi dei caffè si sono alzati: nella prima caffè a 1,30 e cappuccino a 1,80; nella seconda varia tra 1,30 e 1,70.



ANCHE I PARRUCCHIERI - Non solo baristi, però. Anche i parrucchieri hanno alzato i prezzi, per via di nuovi costi che prima non c’erano: asciugamani monouso, igienizzanti, mascherine, grembiuli usa e getta. Un rialzo dei prezzi che può spaventare i clienti: questo l’allarme lanciato dal codacons, con gli esercenti che per cercare di rientrare delle perdite rischiano di avere un effetto controproducente. Sempre Rienzi: "​eventuali rincari allontaneranno gli italiani dai negozi e determineranno una contrazione dei consumi rispetto al periodo pre-Covid, con danni ingenti per tutti".