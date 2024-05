Fase Finale Campionato Primavera: le date, il regolamento e come funziona

Di seguito tutto quello che c'è da sapere in merito allale date, il regolamento e come funziona.* SedeBagno a Ripoli (FI)* Campo di garaStadio Curva Fiesole del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park* Società organizzatriceACF Fiorentina* Emittente televisivaSportitalia (è prevista la trasmissione in diretta televisiva di tutte le gare della Fase Finale)* CalendarioIl calendario della Fase Finale è il seguente:Gara 1 del Primo Turno (4a classificata vs 5a classificata) – venerdì 24 maggio 2024

Gara 2 del Primo Turno (3a classificata vs 6a classificata) – sabato 25 maggio 2024Semifinale A (1a classificata vs vincente Gara 1) – lunedì 27 maggio 2024Semifinale B (2a classificata vs vincente Gara 2) – martedì 28 maggio 2024Finale (vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B) – venerdì 31 maggio 2024Gli orari di inizio delle gare saranno resi noti successivamente.