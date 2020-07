, ex amministratore delegato di(avversarie nel prossimo turno di campionato), è intervenuto a Radio Kiss Kiss: "Napoli-Milan capita in un momento in cui le due squadre stanno benissimo ed esprimono un bel calcio.. Credo che chi la vedrà si godrà un bellissimo spettacolo".Sui suoi trascorsi in rossonero:. Auguro ai rossoneri di ritornare in quella coppa insieme al Napoli".