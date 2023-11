Marco Fassone, ex dirigente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Mazzarri conosce la piazza, non commetterebbe un errore come ha fatto Garcia che ha dichiarato di non conoscere il passato. Ha vissuto Napoli con un’intensità tutta sua, conosce la piazza, conosce la squadra e ha una voglia pazzesca di ritornare in panchina. Non voglio dare colpe al presidente, ma ha dimostrato di essere lungimirante, certo il suo modus operandi è difficile da digerire, ma è stato costretto a fare determinati cambiamenti”.