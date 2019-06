Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, ha commentato l'avvenuta risoluzione contrattuale con il club rossonero ribadendo la felicità nell'essersi liberato da un rapporto che non gli ha dato quello che si aspettava; queste le sue parole riportate da Ansa: ''Sono estremamente felice di lasciarmi alle spalle una vicenda che mi ha profondamente toccato e di poter tornare a guardare al futuro con serenità''.



RINGRAZIAMENTI - Fassone ha poi ringraziato gli avvocati che hanno lavorato alla risoluzione del rapporto con il Milan: ''Ringrazio molto il giudice dott. Pazienza e gli avvocati che hanno seguito la causa per averci convinto, con le loro capacità di mediazione, a trovare un accordo soddisfacente per tutti. Per me contava soprattutto ribadire che il mio operato è sempre stato improntato a criteri di lealtà e trasparenza, in difesa degli interessi del club. Chiarito questo non mi resta che augurare al Milan, e in particolare al mio successore Ivan Gazidis, di riportare presto al successo sportivo ed economico i colori rossoneri''.