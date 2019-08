Marco Fassone fa un passo indietro e parla della sua esperienza al Milan: "Nell'agosto 2016 ho ricevuto la chiamata dai cinesi, nessuno avrebbe rifiutato un'offerta così. Se Berlusconi aveva individuato questo personaggio avevo pensato che avrei potuto fidarmi. Stavano trattando con la Fininvest ed erano supportati da studi legali importantissimi. Noi abbiamo fatto il meglio che potevamo fare, poi mese dopo mese iniziavamo a capire che qualcosa non andava e il rifinanziamento non veniva saldato. Yonghong Li? Non l'ho più sentito, ogni tanto si è fatto sentire il figlio".