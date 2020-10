L'ex ad del Milan ed ex dirigente di Juve, Inter e Napoli, Marco Fassone, ha parlato durante il convegno digitale SportLab, organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport del suo futuro e di quello del calcio italiano.“Un mio ritorno nel mondo del calcio? Vengo da una storia personale e professionale da manager, da dirigente d’azienda, ma mi sto divertendo anche nella mia attività di advisor non solo per il fondo Bain ma anche per diversi enti e istutizioni nelle attività calcistiche. La mia volontà, in prospettiva, è però fare ancora il dirigente nel mondo del calcio”.“L’ingresso dei fondi nella Lega Serie A? Si tratta di una iniezione di liquidità importante che sarà distribuita alle società.. Un fondo che si affianchi a società può dare un importante contribuito da punto di vista finanziario"."La Serie A è rimasta indietro nella capacità di sviluppare ricavi. Eravamo uu punto di riferimento europeo 10/15 anni fa ma siamo ora ultimi tra 5 potenze per diritti tv. Dare la gestione della governance ai fondi darà possibilità a lega di tornare tra 3/6 anni ad essere molto più competitiva”."Nel breve periodo non ci dobbiamo aspettare rivoluzioni, perché si sta cercando di superare emergenza. Ma grazie anche all’intervento dei fondi, quando tutto tornerà alla normalità, credo che le prospettive siano rosee. Lo dimostra anche che all’estero c’è grande interesse per i club italiani, come gli ultimi cambi di proprietà in casa Roma e Parma in piena pandemia".