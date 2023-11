La sconfitta patita a Genova nell'anticipo del 12esimo turno di Serie A rischia di costare caro al tecnico del Verona Marco Baroni, alla quinta sconfitta di fila: il presidente Maurizio Setti adesso ha la sosta Nazionali per riflettere sull'opportunità di una svolta in panchina, con lo specialista Ballardini che è libero dopo l'esperienza alla Cremonese e potrebbe essere chiamato per una nuova esperienza in Serie A. Valutazioni in corso in casa gialloblù.