Fabio Paratici continua il suo tour. Domenica era a Marassi per Sampdoria-Lazio, lunedì a Firenze per Fiorentina-Sassuolo e martedì a Londra per Tottenham-Ajax. E per il match di Champions, più che su Matthjis de Ligt sempre più vicino al Barcellona, gli occhi di Paratici erano rivolti a valutare quella che si potrà trasformare in una grande occasione di mercato. Quella che risponde al nome di Toby Alderweireld del Tottenham che si libererà pagando la clausola rescissoria di circa 30 milioni di euro, meno anche di quella del romanista Kostas Manolas (36 milioni pagabili in due rate), che per ora continua a non convincere del tutto la dirigenza bianconera.