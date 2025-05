Fattore rimonte, identità e un'Europa che può ancora arrivare: Milan, Conceicao merita la conferma?

Per la prima volta in tutta la stagione,Per risalire all’ultima occasione in cui i rossoneri hanno vinto 4 o più partite consecutivamente, bisogna tornare alla striscia di vittorie (furono ben 7) fra la sfida contro la Lazio del 1° marzo 2024 e il match con il Lecce del 6 aprile successivo, con Stefano Pioli alla guida del club di Via Aldo Rossi.

È una squadra particolare il Milan, lo si è capito quest’anno:(un po’ come il CPH4 fece con Lucy, pellicola con Scarlett Johansson e Morgan Freeman). Un fattore che può essere intravisto con una duplice valenza: un difetto, chiaramente, perché passare sistematicamente in vantaggio non fa parte delle abilità da portfolio adatte a un grande club che mira a tornare in vetta; un pregio, d’altra parte, visto che – dati alla mano – il Milan è riuscito a sovvertire il pronostico nella maggior parte delle sfide che l’ha visto subire il primo goal.

3 gennaio, Juventus - Milan 1-2 (Supercoppa Italiana)

1-2 (Supercoppa Italiana) 6 gennaio, Inter - Milan 2-3 (Supercoppa Italiana)

2-3 (Supercoppa Italiana) 14 gennaio, Como - Milan 1-2 (Serie A)

1-2 (Serie A) 26 gennaio, Milan - Parma 3-2 (Serie A)

- Parma 3-2 (Serie A) 8 marzo, Lecce - Milan 2-3 (Serie A)

2-3 (Serie A) 15 marzo, Milan - Como 2-1 (Serie A)

- Como 2-1 (Serie A) 5 aprile, Milan - Fiorentina 2-2 (Serie A)

- Fiorentina 2-2 (Serie A) 5 maggio, Genoa - Milan 1-2 (Serie A)

1-2 (Serie A) 14 maggio, Milan - Bologna 3-1 (Serie A)

Anche nel match di San Siro contro il Bologna si è profilato uno scenario già chiaro: Milan in svantaggio e rimonta gloriosa.Dal suo arrivo, infatti, la squadra ha vinto una Supercoppa Italiana, vincendo semifinale e finale partendo da una situazione di svantaggio e poi ha ottenuto 19 punti in campionato, rimontando 7 partite, 6 delle quali chiuse con una vittoria.In generale, considerando anche il periodo con Paulo Fonseca,dietro solo all'Atletico Madrid (che ne ha invece conquistati 23) e a pari merito con il Liverpool di Arne Slot.

: è un Milan che non molla mai, che reagisce alle situazioni complesse, è una formazione che sempre di più sta diventando a immagine e somiglianza del proprio tecnico. Conceicao è un uomo passionale, forte, un condottiero, un allenatore che vive la partita nel pieno dell’agonismo, delle emozioni. Basta guardare la reazione al secondo goal di Gimenez (chiedere a Florenzi per saperne qualcosa in più, ma lasciamo il video qui sotto).

e ha restituito un’opportunità a un club che può centrare un obiettivo che manca da davvero tanto tempo.La finale di Coppa Italia è un bivio fondamentale:(garantendosi al contempo la disputa di una competizione internazionale anche nella prossima annata)(in quel caso, furono Supercoppa Europea e Mondiale per Club) con Ancelotti in panchina.

E con una nuova identità, l’opportunità di centrare l’Europa sia tramite la Coppa che il campionato (aritmeticamente, il Milan è ancora virtualmente in corsa per il 4° posto e la Champions League) e la possibilità di aggiudicarsi due trofei,I rossoneri vogliono vivere la prossima annata con un nuovo tecnico (Allegri? Sarri? Italiano?) e ripartire definitivamente per essere competitivi in Europa e giocarsi lo Scudetto in campionato. Conceicao rischia di pagare la campagna europea fallimentare (rossoneri eliminati ai playoff di Champions dal Feyenoord) e un campionato al di sotto delle aspettative.Che se ne vada Conceicao o che sia il Milan a salutarlo tramite la clausola presente nel suo contratto entro il 30 giugno 2026 (l’accordo permette di interrompere il rapporto unilateralmente), sarà il percorso più probabile per entrambe le parti.E' uno spiraglio che le ultime dichiarazioni didella dirigenza hanno riproposto.A voi (e non solo) rispondere a questo quesito.

