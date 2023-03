Sospiro di sollievo per Adriano Galliani, Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis. I tre dirigenti di Lazio, Napoli e Monza, ma all'epoca dei fatti al Milan, erano accusati persso il tribunale di Napoli di falso uso di fatture per operazioni inesistenti, ma oggi sono stati tutti assolti.



ASSOLUZIONE DEI DIRIGENTI - La settima sezione penale del tribunale di Napoli, presieduta dal giudice Sandro Ciampaglia ha assolto i tre dirigenti oltre agli ex-presidenti della Fiorentina, Andrea Della Valle e dell’ex patron del Chievo, Luca Campedelli.



IL CASO LAVEZZI - L’unico condannato di questo filone d'inchiesta è il figlio di Luciano Moggi, Alessandro Moggi, che ha perso un anno per la vicenda legata alla compravendita dell’ex attaccante Ezequiel Lavezzi per una consulenza prestata dal Napoli al Paris Saint Germain. Per l'attaccante argentino è invece scattata la prescrizione.