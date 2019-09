Cent'anni fa, il 15 settembre 1919, nasceva Fausto Coppi. Il più grande ciclista italiano di tutti i tempi, vincitore di 5 Giri d'Italia e di 2 Tour de France.



Il 14 gennaio 1950 giocò una partita di calcio per beneficenza all'Arena di Milano. Davanti a 20mila spettatori con un arbitro d'eccezione (Giuseppe Meazza coadiuvato dai guardalinee Binda, Belloni, Guerra e Girardengo) e calcio d'inizio dato dall'attore Tino Scotti, la squadra dei ciclisti del nord capitanata da Coppi (autore di un gol) in maglia rossonera (con Magni in porta) sconfisse 6-0 la squadra dei ciclisti toscani capitanata da Bartali in maglia nerazzurra (con Martini in porta).