Donato Di Campli, agente di Andrea Favilli, conferma che l'affare con il Genoa è in dirittura d'arrivo: ​'Mancano le firme'​, conferma ai microfoni di Sky Sport. I bianconeri e il Grifone hanno un accordo quasi totale per il trasferimento del calciatore in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei bianconeri. Le cifre: il 'Grifone' ​ investirà 5 milioni subito per il prestito con altri 7 per il riscatto obbligatorio a fine stagione. La Juve ha inserito la recompra per i prossimi due anni: a 16 milioni nell'estate 2019 e a 24 per quella successiva.