Andrea Favilli, dopo la doppietta contro il Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club bianconero commentando la sua ottima prestazione. "Il primo gol è stato quasi completamente merito di Marchisio - ha dichiarato l'ex attaccante dell'Ascoli -, mentre sul secondo ho visto il portiere non messo benissimo, aveva lasciato il palo scoperto e ho calciato lì. Sono felicissimo perché vengo da mesi molto difficili, questa è la mia prima partita dopo il lungo infortunio dello scorso novembre. Pertanto per me vale il triplo questa doppietta".