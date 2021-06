Giornata di grandi emozioni per il calciatore della Roma Ebrima Darboe, che è tornato in Gambia e ha potuto riabbracciare la madre dopo 5 lunghissimi anni. A raccontarlo è lo stesso centrocampista in una storia su Instagram dove scrive: "Dopo 5 anni tornare a casa e riabbracciare mia madre è la cosa più bella che potessi vivere. Grazie a tutti per le preghiere per me".



Il centrocampista giallorossi è arrivato in Italia su un barcone e oggi è uno dei giovani più ricercati d'Europa.