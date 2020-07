. Un gol speciale, un gol pesante. "L'ho sentito contento" racconta Loredana Bruno a Calciomercato.com. Lei, avvocatessa di Potenza, che nel 2016 decise di adottare il piccolo Musa. La sua storia parte da lontano, da Tujereng, piccolo villaggio di 5.646 abitanti in Gambia, dove nasce nel giorno di Santo Stefano del 2001. Dal Gambia si trasferisce in Senegal insieme al fratello, prima di tentare il viaggio della speranza passando il Mediterraneo.Musa non sa nuotare, il viaggio è costoso: a finanziare la traversata è il lavoro del fratello nei campi.. A legare passato e presente, patria e nuova vita è il, sinonimo di speranza e strumento tanto semplice quanto mai banale. Prosegue Loredana: "Qui alcuni ragazzi lo invitano a giocare nella Virtus Avigliano, dove allenava mio marito (Vitantonio Summa, ndr). È così che, anziché lasciarlo in strada, lo hanno aiutato facendolo giocare a calcio". Musa entra a far parte della squadra, ma dopo due stagioni sorge un problema:" ricorda la mamma affidataria, che racconta: "Quando è arrivato aveva problemi di lingua: lui si sforzava con l'italiano, io mi sono sforzata con un corso di inglese.". E così Musa scopre i banchi di scuola alle medie: Loredana e Vitantonio diventano i suoi genitori adottivi, per lui inizia una vera carriera calcistica.- Nel novembre 2016, dopo qualche provino con Inter e Juve, passa al Chievo, prima di una breve parentesi in prestito al Torino. La retrocessione dei clivensi, lo scorso anno, gli apre le porte del Bologna, dove Walter Sabatini fiuta l'affare. L'inserimento in Primavera prima, le convocazioni di Mihajlovic in prima squadra poi.. "Non sono un'appassionata di calcio, ma in casa tutti masticano il pallone.". E Musa? "È entusiasta da morire, sa che deve stare attento a questi riflettori. Ma vive in modo semplice e sogna di poter tornare a trovare la sua famiglia d'origine in Africa, con la quale mantiene ancora un contatto".