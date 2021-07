Lucien Favre, ex tecnico del Borussia Dortmund, parla a Le Parisien di Achraf Hakimi, esterno dell'Inter: "Ha una velocità fenomenale ed essendo fisico si riprende bene dai suoi sforzi. Hakimi è in grado di giocare con una difesa a 4 o 5. A Dortmund abbiamo giocato per 18 mesi con una difesa a quattro, poi abbiamo chiuso la seconda stagione giocando di più a 5. Anche all'Inter ha giocato con quel sistema. È in grado di adattarsi a molti moduli diversi e di occupare molte posizioni. È un terzino, sicuramente molto offensivo, ma è un grande terzino. Se necessario, può anche essere avanzato. Quando è arrivato aveva dei progressi da fare in difesa. Ma è migliorato a Dortmund e ha continuato a farlo con Antonio Conte all'Inter".