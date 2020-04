” questo il succo delle ultime decisioni governative. Si riapre, ma senza esagerare, si torna a circolare, ma senza strafare. Non poteva, comunque, non seguire dibattito. Lasciamo da parte i dettaglisti, gli eterni scontenti (“Insomma devo continuare a fare la fila per entrare nei negozi”, “Quindi se sono il 26 esimo a salire sull’autobus, mi fermano e chi lo fa deve avere una divisa?” ecc.) e concentriamoci sul tema delle riaperture aziendali.. D’accordo, l’emergenza non è finita, ma non siamo a marzo, con numeri preoccupanti e una vaghezza di strategie altrettanto preoccupante. Non siamo ai reparti di terapia intensiva intasati e ai militari che trasportano le bare. Non siamo nemmeno alle ospedalizzazioni sfrenate, al ricovero dei malati nelle residenze anziani, ai pochi tamponi della Lombardia “contro” i tre tamponi a contagiato e ai prelievi sierologici di Parma e Padova. Si dovrebbe capire, pur nell’atomizzazione del “fai da te” regionale (se ne riparlerà in futuro, speriamo!) che, messo in pratica dal Prof. Crisanti: ovvero isolamento domiciliare, sorveglianza epidemiologica, tracciamento degli infetti, combinazione diagnostica tamponi/siero. Il tutto grazie a una presenza capillare di medici pubblici sul territorio. La lezione è semplice: gli scienziati di Padova a cui si sono affidati i politici veneti avevano ragione, mentre i confindustriali (volevano il tutto aperto e le cure ospedaliere) e i loro esperti avevano torto.Dico questo non per dare pagelle col senno di poi, bensì per considerare come, dopo tre mesi di pandemia, abbiamo, oggi, importanti indicazioni mediche (alcuni farmaci come anticoaugalanti e antiffiamatori si sono rivelati efficaci) ed epidemiologiche che possono, insieme alla riapertura programmata, cambiare il panorama. Pensare di riaprire e far ripartire la ripresa aziendale.. Difficile entrare nel merito della decisione (sì o no alla ripresa) quando per esempio altri si comportano variamente e ogni settimana si cambia: in Francia si riprenderà a settembre? In Olanda si chiude. In Spagna gli allenamenti riprenderebbero il 4 maggio, la Bundesliga spinge per tornare a giocare presto. La questione, come si vede, travalica i confini: non si tratta di essere per, che voleva riprendere un mese fa, né perche chiedeva la chiusura definitiva un mese fa. Non si tratta nemmeno di gridare allo scandalo o di esaltarsi perché la chiusura permane., che produce un indotto impressionante facilmente ipotizzabile (dai trasporti ai consumi indiretti).. Insomma, il calcio professionistico italiano fa molto comodo allo Stato, agli altri sport e a un gran numero di lavoratori con stipendi medi che nulla hanno a che fare con quelli della media dei giocatori. Non sono gli stipendi di Ronaldo, né di Lukaku, né di Dybala e nemmeno, con tutto il rispetto, di Lucioni o Colombi. Però, mai come in questo momento, la Serie A sconta l’effetto populistico o demagogico (chiamatelo come volete ) dei paperoni che prendono milioni per correre dietro a un pallone.Sì, perché, al di là della difficile scelta se cominciare a riaprire o no, gira un’aria di sufficienza e di disprezzo verso il calcio e non solo in Italia. Pensate al Ministro dello Sport Francese,, che ha detto: “” e, in fondo, anche al nostro Ministro Spadafora, da sempre tiepido, ora temporeggiatore (lo capiamo), ora indignato contro “”. Pressione, richieste o minacce? Perché, nell’ultimo caso, si va dalla magistratura non in televisione. Credete che i Presidenti della Confcommercio, dei piccoli e grandi industriali non chiamino i politici, non manifestino preoccupazioni, non sciorinino cifre impressionanti ai ministri? Perché se non lo facessero, non sarebbero all’altezza del loro compito. UGià: il distretto della rubinetteria di Novara va giustamente considerato, compreso, ci mancherebbe altro, ma la Juve miliardaria, il pittoresco Lotito, i ricchi cinesi dell’Inter... che pretendono? Peccato che non siano soli, ma rappresentino la risicata punta dell’iceberg, sotto la quale stanno migliaia e migliaia di lavoratori.seguita dalla considerazione: “”. Invece il noto conduttore televisivo ha offerto un assist alla chiusura calcistica evidenziando proprio l’impossibilità (il possibile contagio d’un calciatore) di riprendere le attività. Per carità, è un’opinione,Ora, al di là del fatto che la Lega di Serie A garantiva almeno tre tamponi in breve lasso di tempo, esami sierologici, allenamenti separati, resta il fatto dei due pesi e delle due misure: è normale, naturale riaprire le manifatture, in cui per esempio, non pensiamo possano essere ridisegnati i distanziamenti delle catene di montaggio. È, invece, innaturale cominciare a riprendere ad allenarsi con distanziamenti e attenzioni mediche stringenti. Insomma,. E’il vento che tira, è Il tempo che fa.