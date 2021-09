La Roma è alle prese con il caso Federico Fazio. Il difensore argentino, 34 anni, ha spedito una lettera firmata dai suoi avvocati chiedendo di essere reintegrato in rosa al club giallorosso. Che, a sua volta, ha dato mandato al proprio ufficio legale di cercare una soluzione extragiudiziale.



Fazio non accetta di allenarsi per conto proprio fuori dal gruppo di Mourinho. Come si legge sul Corriere dello Sport, la sensazione è che sarà accontentato per scongiurare una causa. Anche se la Roma rivendica il diritto alla scelta tecnica di escluderlo dal gruppo squadra, mettendogli a disposizione campi, spogliatoi e preparatore per allenarsi.



Nell'ultimo mercato estivo il calciatore è stato richiesto dal Genoa, ma Fazio ha preferito rifiutare il trasferimento e rispettare il contratto in scadenza a giugno 2022 con un ingaggio di 2,5 milioni di euro netti all'anno. La Roma lo ha escluso dalla lista Uefa per la Conference League, ma ha inserito Fazio in quella per il campionato di Serie A così come Nzonzi e Santon: tutti in scadenza di contratto a fine stagione.