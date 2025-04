FC 25, al via le votazioni per il Premier League Team of the Season: i 40 candidati

Getty Images

Di seguito i 40 candidati divisi per ruolo

Quali sono i migliori giocatori della stagione in Premier League? E' l'ora di deciderlo su. Prendono il via le votazioni per il, che celebra i migliori interpreti della stagione 2024/25.Dal 16 al 21 aprile i tifosi potranno votare scegliendo da una lista di 40 candidati per formare l'undici finale, schierato in un 4-3-3. La squadra sarà poi disponibile su FC 25 e FC Mobile.Matz Sels - Nottingham ForestDavid Raya - ArsenalJordan Pickford - EvertonAlisson Becker - LiverpoolDean Henderson - Crystal Palace

Virgil van Dijk - LiverpoolGabriel Magalhaes - ArsenalAntonee Robinson - FulhamNikola Milenkovic - Nottingham ForestWilliam Saliba - ArsenalMurillo - Nottingham ForestTrent Alexander-Arnold - LiverpoolIbrahima Konaté - LiverpoolMilos Kerkez - BournemouthOla Aina - Nottingham ForestCole Palmer - ChelseaRyan Gravenberch - LiverpoolMatheus Cunha - WolverhamptonMikkel Damsgaard - BrentfordMoises Caicedo - ChelseaMorgan Gibbs-White - Nottingham ForestDeclan Rice - ArsenalYouri Tielemans - Aston VillaJustin Kluivert - BournemouthAlex Iwobi - FulhamBruno Fernandes - Manchester United

Bruno Guimaraes - NewcastleAlexis Mac Allister - LiverpoolMorgan Rogers - Aston VillaAnthony Elanga - Nottingham ForestMohamed Salah - LiverpoolAlexander Isak - NewcastleChris Wood - Nottingham ForestErling Haaland - Manchester CityBryan Mbeumo - BrentfordBukayo Saka - ArsenalOllie Watkins - Aston VillaJean-Philippe Mateta - Crystal PalaceHeung-min Son - TottenhamYoane Wissa - Brentford