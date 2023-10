L'Italia si conferma protagonista nell'esport calcistico. Completati i Regional Qualifier di EA SPORTS FC Pro Open, il circuito di FC 24 che ha messo in palio 52 posti per i Global Qualifier che si terranno a Londra l'11 e il 12 novembre (ci saranno anche 12 giocatori invitati) dai quali usciranno i 16 giocatori qualificati per FC Pro Open (27 novembre-3 febbraio).



Tre player italiani si sono qualificati per Londra: Kekkova, Montaxer e Antogabriel.