Fc Torinese è lieta di comunicare di aver raggiunto l'accordo con Stefano e Roberto Sorrentino, che dalla prossima stagione faranno parte del progetto oronero. Stefano Sorrentino (@stefanosorrentino) ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico, mentre Roberto sarà il nuovo tecnico della prima squadra. Nei prossimi giorni é in programma la conferenza stampa ufficiale, le cui modalità Vi verranno comunicate con ulteriore avviso a mezzo mail. Benvenuti!

