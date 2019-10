Andrea Agnelli, qualche giorno fa, ha parlato a margine dell'Assemblea dei soci di quelli che sono i piani futuri della Juventus, vogliosa di diventare sempre più grande e ampliare i propri orizzonti. Ora tocca al cugino, John Elkann, provare a espandere le alleanze di FCA (che verserà 25 milioni di euro di sponsor alla Juventus nel nuovo accordo con Jeep).



NOTA UFFICIALE - Nelle scorse ore è girata la voce, dopo qualche mese di silenzio, di un matrimonio tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot-Citroen (PSA), una fusione da 45 miliardi di euro, che creerebbe un gigante automobilistico. Ora arrivano conferme ufficiali, visto che c'è una nota del gruppo FCA: "A seguito di recenti notizie in merito ad una possibile operazione strategica tra Groupe PSA e il Gruppo FCA, Fiat Chrysler Automobiles conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità. FCA non ha al momento altro da aggiungere". Fusione alla pari, secondi i media americani, con Carlos Tavares, amministratore delegato di PSA, che prenderebbe la guida del nuovo gruppo, mentre la presidenza andrebbe a John Elkann. Oggi si terrà il CdA del gruppo francese, mentre domani ci sarà quello di FCA.