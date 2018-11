I tifosi della Fiorentina non hanno esaurito la loro scorta di entusiasmo e fiducia - riporta La Nazione - se è vero che ieri l’apertura delle vendita libera ha messo sotto pressione le rivendite viola. La stessa società in serata ha fatto sapere che in poche ore sono stati venduti altri cinquemila biglietti, che si vanno ad aggiungere alla quota abbonati (oltre 21mila) e a chi aveva già acquistato i posti attraverso altre prelazioni: già sicure 35mila presenze, ma se la tendenza è questa il muro dei 40mila potrà essere avvicinato, se non superato, a dimostrazione che la partita contro la Juventus conserva un fascino che prescinde dalla classifica.