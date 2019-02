Il momento d'oro del Milan ha fatto riscoppiare l'entusiasmo dei tifosi, tornati a riempire con continuità San Siro nella sua veste rossonera. Quasi 48mila sugli spalti per l'anticipo del venerdì contro l'Empoli, dato pronto ad essere ritoccato nel prossimo match con il Sassuolo: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, se le vendite dei biglietti proseguiranno a questo ritmo sabato a San Siro ci saranno 60mila spettatori a spingere la squadra di Gattuso, seconda affluenza più corposa della stagione dopo Milan-Juventus. E non solo, perché presto arriverà il derby: contro l'Inter, il Milan si aspetta di ritoccare il record d'incasso stabilito proprio nella partita con la Juve (oltre 5 milioni di euro).