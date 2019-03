Roger Federer ha conquistato il suo centesimo titolo Atp in carriera. Il fuoriclasse svizzero si è aggiudicato infatti il ’Dubai Duty Free Tennis Championships’, ricco torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.736.845 dollari sul cemento della metropoli degli Emirati Arabi Uniti battendo in finale il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas in due set con un doppio 6-4 in un’ora e 11’ di gioco. Lo svizzero, numero 7 del mondo e seconda testa di serie, ha battuto in finale Stefanos Tsitsipas (fresco di ingresso in Top 10). Per Federer si tratta del 100° trionfo nel circuito ATP, l'ottavo a Dubai dopo quelli del 2003-2005, 2007, 2012, 2014 e 2015. Il Re si prende anche la rivincita su Tsitsipas, che lo aveva eliminato agli ottavi degli ultimi Australian Open. Federer è il secondo giocatore ad entrare nel club dei centenari: al primo posto all-time c'è l'americano Jimmy Connors con 109 vittorie.



Dopo la finale vinta con Tsitsipas, Federer ha dichiarato: "E' qualcosa di speciale per me, sono davvero molto felice. La finale è stata complicata, è un sogno aver vinto qui. E' stato un privilegio trionfare a Dubai (dove lo svizzero ha una casa, ndr) e avere vinto qui il 100° titolo. Non so neanche se Tsitsipas era nato quando ho vinto il primo torneo a Dubai. Il greco è un giocatore fortissimo, come lui ci sono tanti giovani interessanti. Gli auguro di raggiungere i traguardi che ho raggiunto io".