Nuovo intervento chirurgico al ginocchio per Roger Federer e 2020 finito per il tennista. Lo annuncia lo stesso campione sui social: "Cari fan, spero stiate bene e in salute. Qualche settimana fa, ho ho avuto un piccolo contrattempo durante il mio percorso di riabilitazione, mi sono dovuto sottoporre a un nuovo rapido intervento in artroscopia al ginocchio destro. Ora, proprio come nella stagione 2017, ho intenzione di prendere il tempo necessario per essere pronto al 100% per giocare al mio livello più alto. Mi mancheranno i miei fan e i tornei, ma devo guardare avanti per essere pronto all’inizio della stagione 2021".