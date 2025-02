Federica Cappelletti a INDIVISA: "Il ruolo della donna è fondamentale. Ecco come vogliamo raggiungere il calcio inglese"

Getty Images

Un’intervista a 360° per scoprire e approfondire il mondo del calcio femminile, un universo in piena espansione e che sta meritando sempre più l’attenzione di tutti i tifosi e gli addetti ai lavori. A parlare, in esclusiva a Indivisa, è laLaureata in Lettere moderne a Perugia ed in Scienze della Comunicazione a Roma e con un passato da giornalista, Federica è alla guida della Divisione Serie A Femminile dal giugno 2023 quando è stata eletta all’unanimità dall’assemblea delle dieci società votanti. Successivamente è stata confermata nel 2024.“Il ruolo della donna è fondamentale: non solo per la crescita del movimento ma in generale per la crescita della società. Noi donne abbiamo dimostrato in tutti i settori del vivere comune di avere una marcia in più per fare, dimostrare e portare a casa obiettivi importanti. Il calcio femminile è la dimostrazione di questo”.“Manca qualche anno, loro sono partiti prima. Ci sono mancanze a livello culturale: loro hanno già una consapevolezza ben consolidata, lo stesso vale in America. Non va paragonato al calcio maschile ma ha bisogno di autonomia e percorso che riconosca tutte le potenzialità che sono tantissime e stanno lentamente venendo fuori”.